МИД России резко ответил Еревану

Армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, что помешало обсудить насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации.

Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ответ на вопрос СМИ о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию карабахского вопроса на основе российских предложений.

«На 23 декабря 2022 года в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинской дороги», - сказала Захарова.

Она отметила, что «если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу».

«Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», - добавила Захарова.