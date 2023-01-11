МИД России резко ответил Еревану
Армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, что помешало обсудить насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации.
Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ответ на вопрос СМИ о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию карабахского вопроса на основе российских предложений.
«На 23 декабря 2022 года в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинской дороги», - сказала Захарова.
Она отметила, что «если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу».
«Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», - добавила Захарова.
«Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся», - подчеркнула официальный представитель МИД.
«В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении (Никол Пашинян) говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом», - заметила Захарова.
По ее словам, ранее в комментариях главы МИД РФ Сергея Лаврова была подробно изложена хроника российских усилий как в двусторонних форматах, так и в рамках международных механизмов по решению карабахской проблемы, в том числе по реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и сопутствующих трехсторонних договоренностей.
Захарова также отметила, что «согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса»
«В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», - подчеркнула она.