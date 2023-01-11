Экоактивисты и представители НПО продолжают акцию в городе Шуша на дороге Лачин – Ханкенди в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли».

Температура воздуха составляет 10-12 мороза, но несмотря на это, участники акции продолжают протестовать.

Во время акции соблюдались правила безопасности как ночью, так и утром, инцидентов не наблюдалось.

В настоящее время температура воздуха составляет 9 градусов ниже нуля.