Россияне ударили по Запорожью ФОТО
Российская армия ударила по Запорожью, в результате в городе повреждены объекты инфраструктуры, сообщил в своем телеграме секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Атака произошла в ночь на 12 января, с 3:09 до 3:37 в городе звучала воздушная тревога.
«Проклятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте прилета уже работают соответствующие службы», - отметил он.