У супруги Байдена нашли рак

Опухоли были успешно удалены при помощи микрографической операции (то есть с использованием микроскопа) по методу, разработанному в 1930-х годах Фредериком Мосом.

Судя по документу, который составил О`Коннор, опухоли представляли собой базальноклеточную карциному - самую распространенную форму рака кожи.

Супруге президента США Джилл Байден была сделана операция по удалению двух злокачественных опухолей кожи, сообщил врач Белого дома Кевин О`Коннор.

В ходе операции по методу Моса хирург последовательно удаляет слои кожи до тех пор, пока не обнаруживает никаких следов опухоли. Обычно пациент может отправиться домой в тот же день.

Сообщается, что после операции Джилл Байден чувствует себя хорошо.

Опухоли были обнаружены над правым и левым глазами Джилл Байден во время планового осмотра. У нее была удалена еще одна кожная опухоль, которая угрожала стать злокачественной.

Президент Джо Байден сопровождал свою жену в больнице.

В прошлом у самого Байдена были удалены несколько злокачественных образований на коже. Они не являлись меланомами - самой опасной формой рака кожи.