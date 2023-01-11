Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxçıvanbank
Председатель Наблюдательного совета ОАО Naxçıvanbank Асадулла Искендеров освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Биннат Новрузов. Бывший председатель избран членом совета, вместе с ним в совете будет представлен и Руфат Мамедов.
Кроме того, от должности были освобождены члены Наблюдательного совета Naxçıvanbank Бахарханым Талыбова (дочь бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова) и Рифат Махмудов.
Напомним, что Naxçıvanbank был создан в 2008 году и является единственным региональным банком в стране. Его уставный капитал составляет 94 млн манатов. Акционерами банка являются 4 физических лица, имена которых не разглашаются.