Община Западного Азербайджана выдвинула требование Армении

Изгнание азербайджанцев с территории современной Армении – несправедливость, по своим политическим, правовым и гуманитарным масштабам не имеющая себе равных в истории.

Об этом говорится в обращении Общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что организация, основанная в 1989 году как «Азербайджанское общество беженцев» и в 2022 году получившая название «Община Западного Азербайджана», в настоящее время занимается защитой прав азербайджанцев, которые были изгнаны с территорий, веками являвшихся их исторической родиной и сегодня называющихся Арменией.

В документе говорится, что этнические чистки, совершенные против азербайджанцев, в большинстве случаев были результатом системной деятельности государственных органов и осуществлялись путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, а также грубых нарушений прав человека.

«Этот процесс был особенно ожесточенным и беспощадным в 1905-06, 1918-21, 1948-53 и 1988-91 годах. Последствия этих актов, а также решений образований под названием «Республика Армения», «Республика Горная Армения» в 1918-21 гг., Советского Союза и, в частности, печально известного руководителя СССР Иосифа Сталина, передавшего Армении Зангезур и многие другие регионы, где преобладающим населением были азербайджанцы, и подписавшего решение о депортации из Армении сотен тысяч азербайджанцев; а также Армянской ССР в 1988-91 годах все еще дают о себе знать. В результате проведенной этнической чистки с 1991 года на этой территории проживают исключительно армяне», - отмечается в обращении.

В нем указывается, что на территории под названием Армения было повсеместно разрушено историческое и культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам, в том числе мечети и кладбища, изменены географические названия, в отношении азербайджанцев осуществлялась расовая дискриминация систематического характера. Лица, участвовавшие в этнических чистках и других преступлениях против азербайджанцев, и их действия прославляются в Армении на государственном уровне.