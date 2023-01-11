В свою очередь, Бермудес попросил передать и его приветствия Алиеву.

В ходе беседы с Бермудесом посол Рзаев передал ему приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Новоназначенный посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, говорится в сообщении посольства Азербайджана на Кубе.

Президент Кубы с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан для участия в Саммите Движения неприсоединения в 2019 году, поздравил Азербайджан с успешным председательством в организации.

Бермудес выразил удовлетворение решением Азербайджана об открытии посольства на Кубе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии отношений двух стран по различным направлениям, продолжении сотрудничества в рамках международных организаций и другим темам, представляющим взаимный интерес.