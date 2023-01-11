Пашинян допустил новую военную эскалацию

По мнению армянского премьера, «одна из целей подобного поведения азербайджанской стороны - избежать прямого диалога со Степанакертом (Ханкенди)».

«Нельзя идти на шаги, которые только помогут в этом», - сказал он.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Блокада продолжается для того, чтобы сломить волю народа Карабаха жить на своей родине», - полагает Пашинян.

При этом он подчеркнул, что ответ «НКР» должен быть асимметричным.

По мнению Пашиняна, нужно избегать шагов, которые могут завести ситуацию в тупик, а свою политику основывать на четких аргументах и фактах.

Премьер заявил, что «между Азербайджаном и Карабахом должен начаться политический разговор»: «И наши карабахские коллеги не должны давать возможность обвинять их в нарушении конструктивного диалога».