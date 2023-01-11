Помощники Байдена нашли еще одну партию секретных документов
Помощники президента США Джо Байдена нашли еще одну подборку секретных документов: на этот раз уже за пределами его офиса в аналитическом центре в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.
«Помощники Байдена обнаружили по меньшей мере еще одну партию секретных документов на объекте за пределами офиса в Вашингтоне, которыми он пользовался после ухода из администрации Обамы», - сообщил собеседник журналистов, знакомый с данным вопросом.
По его словам, с ноября 2022 года после обнаружения первой порции секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре помощники американского лидера искали любые дополнительные секретные материалы, которые могли находиться в других помещениях, которыми он пользовался.
Телеканал и его источник не уточняют место, где была обнаружена вторая партия файлов.
Ранее в январе американские СМИ сообщили об обнаружении секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.
Позднее телеканал CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.