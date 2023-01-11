Помощники Байдена нашли еще одну партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена нашли еще одну подборку секретных документов: на этот раз уже за пределами его офиса в аналитическом центре в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.

«Помощники Байдена обнаружили по меньшей мере еще одну партию секретных документов на объекте за пределами офиса в Вашингтоне, которыми он пользовался после ухода из администрации Обамы», - сообщил собеседник журналистов, знакомый с данным вопросом.

По его словам, с ноября 2022 года после обнаружения первой порции секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре помощники американского лидера искали любые дополнительные секретные материалы, которые могли находиться в других помещениях, которыми он пользовался.