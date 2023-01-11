Макрон отказался извиняться за геноцид

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «не должен просить прощения» у Алжира за период колонизации. Об этом французский лидер заявил в интервью еженедельнику Le Point.

При этом Макрон надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для «продолжения совместных усилий по примирению двух стран».

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем», - сказал он.



Отметим, за весь период колониального правления в Алжире с 1830 по 1962 гг. французскими войсками были убиты миллионы мирных жителей этой страны.