20 человек погибли в результате взрыва около здания МИД в Кабуле

В результате взрыва у входа в Министерство иностранных дел Афганистана погибли 20 человек, еще 26 получили ранения, сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.

Афганские СМИ сообщают, что взрыв произошел в то время, когда талибы встречались с китайской делегацией. Однако эту информацию пока не комментировали ни представители талибов, ни китайское посольство в Кабуле.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.