Пашинян призвал карабахских армян не обострять ситуацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства призвал армян Карабаха «избегать заявлений, способных еще больше обострить ситуацию».

«Прежде всего, следует избегать политических заявлений, загоняющих ситуацию в еще более тупиковую, ибо заявления, не сопровождаемые четкими представлениями о достижении конечной цели, никакой пользы не несут», – подчеркнул Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он также призвал карабахских армян «оценивать ситуацию на основе фактов».