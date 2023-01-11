«Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы», - сказал он.

Об этом во время телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну надолго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.

При этом, по словам Данилова, в Кремле уже «готовятся к определенным событиям», поскольку «любят даты».

«24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов», - предположил он.