Лукашенко: Медленно двигаются наши российские партнеры

Союзные программы являются основой для выстраивания отношений с Россией, об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на специальном совещании во Дворце Независимости.

«Основа, на которой мы строим отношения с братской Россией: равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом он уточнил, что в первую очередь это касается интеграции в экономике, что позволит «создать условия для промышленной кооперации».

«Однако часть важных для нас (мероприятий) идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем», - считает Лукашенко.