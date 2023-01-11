Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что строительство суперкара было «честью» для всего Афганистана. Он отметил, что в разработке помог Департамент профессионального образования.

Прототип суперкара спроектировали и построили 30 инженеров компании ENTOP и Кабульского профессионально-технического института Афганистана. Разработчики пока не поделились динамическими характеристиками Mada 9.

Его разработка длилась 5 лет, а под капотом расположен двигатель от Toyota Corolla, пишет DailyMail.

Создатели авто поделились, что двигатель Toyota Corolla был модифицирован. Тем не менее окончательный вариант Mada 9 должен получить электрическую силовую установку.

Генеральный директор ENTOP Мохаммад Риза Ахмади надеется, что суперкар «донесет до людей ценность знаний» и поможет повысить имидж Афганистана на мировой арене.

Он добавил, что готовый суперкар сперва будут продавать в Афганистане, а затем и в других странах.