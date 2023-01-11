В российскую армию будут призывать с 18 до 30 лет

С весны 2023 года на срочную службу в российскую армию будут призывать людей в возрасте до 30 лет.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.