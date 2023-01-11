В российскую армию будут призывать с 18 до 30 лет
С весны 2023 года на срочную службу в российскую армию будут призывать людей в возрасте до 30 лет.
Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.
Пока речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста.
«На первых порах призывать будут по смешанному типу, то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет», - отметил Картаполов.
Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет, сказал глава комитета Госдумы.
Для этого, по его словам, потребуется целый ряд поправок в законодательство, в частности, в закон «О воинской обязанности и военной службе».
В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - до 30 лет.
Официальных документов о переходе на новую систему призыва пока не опубликовано.