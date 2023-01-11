Назарбаев лишился еще одного титула

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания «Почетный сенатор», сообщил спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что внесенными в регламент Сената изменениями соответствующее звание исключено. По его словам, решение было принято народом республики на общенациональном референдуме летом 2022 года.

Также Ашимбаев сообщил, что в пятницу, 13 января, на совместном заседании палат парламента будет рассмотрен законопроект о признании утратившим силу Конституционного закона о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации).