Должен отметить, что в результате оптимизации мы не только вскрываем проблему избыточной рабочей силы, но и формируем эффективную структуру в «Азерпочт», а также подаем правильные сигналы рынку труда страны. Так, в результате этого процесса определенные сотрудники объявляют себя открытыми для рынка труда и формируют рыночную конъюнктуру, что служит эффективному распределению рабочей силы. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с центрами Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

- По предварительным расчетам, прибыль «Азерпочт» за 2022 год составит в пределах 4 млн манатов. Основными драйверами этого процесса за прошедший год выступили увеличение доходов от оказания финансовых услуг населению и инвестиционная деятельность компании, с одной стороны, а также оптимизация затрат - с другой. То есть наряду с увеличением доходов в 2022 году почти на 50% по сравнению с 2021-м, мы не допустили роста затрат в 2022 году.

- Если рассматривать показатели «Азерпочт» без учета в них ежегодных государственных субсидий, то оно впервые за последние 5 лет стало прибыльной организацией. Благодаря чему вы достигли прибыльности компании?

Председатель правления ООО «Азерпочт» Афган Джалилов в интервью haqqin.az рассказал об этапе трансформации учреждения, о шагах, предпринимаемых для развития почты, а также о возникающих трудностях.

- Если оценивать это как краткосрочное решение, что, по вашему мнению, необходимо сделать для того, чтобы «Азерпочт» стал самодостаточной организацией в долгосрочной перспективе? Ждете ли вы помощи от государства?

- Для реализации краткосрочных и долгосрочных планов по устойчивому развитию «Азерпочт» мы совместно с нашими консультантами из Boston Consulting Group (BCG) провели ряд исследований, изучили мировую практику и произвели расчеты, где выявили, что для устойчивого развития необходимо будет проработать несколько направлений.

Как вы знаете, во всем мире распространена практика оказания финансовых услуг почтовыми операторами. «Азерпочт» также обладает лицензией на оказание финансовых услуг, но эта лицензия ограничена и не позволяет нам оказывать более широкий спектр финансовых услуг. Например, микрофинансирование имеет ряд преимуществ. Во-первых, это содействие социально-экономическому развитию за счет предоставления доступа к финансовым услугам населению, не имеющему доступ к традиционным банкам, и, во-вторых, это стимулирование развития малого и среднего бизнеса в регионах.

Вы, наверное, спросите, почему «Азерпочт» должен заниматься микрофинансированием. Ответ очевиден: например, «Азерпочт» имеет разветвленную сеть филиалов по всей стране – больше, чем у всех банков суммарно; благодаря долгосрочным отношениям с субъектами малого и среднего бизнеса в регионах «Азерпочт» может восприниматься как надежный партнер; как государственная компания «Азерпочт» подходит для выполнения социальной миссии по повышению финансовой доступности и имеет опыт оказания финансовых услуг населению (например, дистрибуция финансовых услуг).

Если мы рассмотрим на примерах других стран социально-экономический эффект от внедрения микрофинансирования, то увидим, какие могут быть ожидаемые результаты на развитие регионов Азербайджана:

На примере Филиппин можно будет рассмотреть кейс, в котором эффект от внедрения микрофинансирования сыграл на повышение доходов. Средний доход клиентов микрофинансирования увеличился на 28%. При финансовой поддержке малого и среднего бизнеса Азербайджана будет предоставлен доступ к финансовым услугам для «небанковского» населения по всей стране (порядка 70%).

- Исходя из приведенных вами примеров, в какой мере прогнозируете, что это будет выгодно как для «Азерпочт», так и общей рабочей среды?

- Согласно проведенным нами подсчетам, если бы мы смогли запустить микрофинансирование в 2023 году, это позволило бы «Азерпочт» уже к 2029 году ежегодно повысить уровень доходов от финансовых услуг на 40-50%, что означает дополнительно до 18 миллионов манатов прибыли. А это может существенно укрепить финансовую стабильность организации.

Естественно, если компания работает с устойчивой прибылью, первое, что она должна сделать, это обеспечить финансовое благополучие своих сотрудников. Я даже могу сказать, что мы уже заложили основу для этого в виде пилотного проекта, но наше главное ожидание на сегодня – это оценка наших предложений.

- Какое-то время «Азерпочт» также занимался продажей финансовых услуг, в каком направлении движется почтовая служба, можно ли считать это новой тенденцией?

- Да, «Азерпочт» пытался осуществить определенную деятельность в направлении дистрибуции финансовых услуг. Для обеспечения непрерывности этого направления необходимо сохранить лицензию, выданную Центральным банком Азербайджана, а также расширить лицензию на продажу других финансовых продуктов.

В этом контексте мы проводим согласованную работу с Центробанком Азербайджана и Международной финансовой корпорацией (IFC) и надеемся, активно сотрудничая в этом направлении, продвигать эту инициативу в течение 2023 года.

Как вы отметили, это можно считать новой тенденцией, потому что ряд мировых почтовых служб уже включили это направление в свою деятельность с целью увеличения своих доходов.

- Афган муаллим, в прошлом году тарифы были обновлены, кажется, даже было увеличение более чем на 50%. Насколько это отразилось на прибыли «Азерпочт»?

- Начнем с того, что увеличение тарифов в 2022 году преследовало цель максимально приблизить цены к себестоимости оказанных услуг, а не получению прибыли. Хочу отметить, что даже после повышения тарифов в 2021-2022 гг. расходы на оказание универсальных почтовых услуг превышают получаемую выручку. Если в 2019-2021 годах разница между выручкой и расходами варьировалась в пределах значений минус 62%–71%, то в 2022 году разница сократилась до минус 12%, но все же остается убыточной. То есть пересмотр тарифов приблизил их уровень к постоянно растущим в течение 10 лет стоимости их оказания.

Нами были исследованы тарифы на почтовые услуги в 18 сравнимых странах (Россия, Эстония, Казахстан, Грузия, Турция и т.д.) с учетом паритета покупательной способности. Как показало исследование, тарифы «Азерпочт» по 5 из 8 категорий существенно ниже от медианных значений, чем в сравнимых странах. Например, простые письма по внутренним тарифам ниже на 54%, а по международным тарифам - на 41%.

- Получается, вы все-таки планируете повышать тарифы?

- Наша почта не является исключением из правил, давайте посмотрим, что происходит в других странах. Все почтовые операторы столкнулись с проблемой падения объемов письменной корреспонденции, и нужно понимать, что в условиях, когда весь мир движется к дигитализации, данный процесс становится необратимым. То есть падение объемов доходов при стабильных затратах ведет к убыткам. Здесь четыре пути решения проблемы:

1. Самый простой, но, наверное, не самый эффективный - это рост государственных субсидий в данную отрасль.

2. Снижение требований по оказанию услуг, стоимость которых превышает тарифы по ним.

3. Регулярный пересмотр тарифов и поддержание их на уровне, позволяющем развивать организацию.

4. Оказание поддержки почте путем увеличения портфеля доходных услуг, что позволяет компенсировать разницу в тарифах по универсальным почтовым услугам. Это может быть участие почты в пенсионном проекте, расширение лиценции по оказанию финансовых услуг, создание защищенного электронного канала связи государства с населением G2C и т.д.

Последнее для «Азерпочт» являлось бы эффективным способом защиты доходов почты за счет замены потенциально сокращающегося объема бумажной почты электронным эквивалентом, также электронная связь снижала бы затраты, связанные с физической доставкой писем.

Как я уже отметил, стоимость услуги и стоимость выполнения услуги должны соответствовать друг другу, в случае отсутствия этого убытка не избежать. Следует также отметить, что 65% от объема универсальных почтовых услуг приходится на долю юридических лиц, таким образом, эффект от повышения тарифов будет незначителен как для субъектов предпринимательства, так и населения.

Рассмотрев опыт других стран, видим, что почтовые операторы других стран пересматривают тарифы на стандартные почтовые услуги на ежегодной основе. Регулярный пересмотр тарифов - общепринятая мировая практика.

- Вы отметили пенсионный проект. Раньше «Азерпочт» также занимался выдачей пенсий, но потом это прекратилось. Вы планируете заниматься этим повторно?

- Да, когда-то было так. Мы видим, что в странах ближнего зарубежья выплата и доставка пенсий частично или в полной мере выполняются почтовыми операторами. В качестве примера хочу рассмотреть опыт в Российской Федерации. Единый тариф на доставку пенсий составляет 1,17% от размера доставленных сумм, что дает Почте России около 10% общей выручки. Выдача пенсий почтовыми операторами осуществляется также в Беларуси, Украине, Казахстане, Кыргызстане.

Как мы видим из исследований и анализа рынка, на сегодняшний день для реализации долгосрочных планов, направленных на устойчивое развитие «Азерпочт», крайне необходима поддержка во взаимодействии с государственными органами по всем четырем направлениям (микрофинансирование, дистрибуция финансовых услуг, регулярный пересмотр тарифов и выплата пенсий). Осуществление всех этих мероприятий плодотворно скажется на развитии «Азерпочт» в долгосрочной перспективе.