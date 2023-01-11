В России торжественно похоронили забившего насмерть свою мать «вагнеровца»

В российском городе Серов (на севере Свердловской области) прошли торжественные похороны 46-летнего Сергея Молодцова, который погиб на войне в Украине, отправившись туда в составе ЧВК Вагнера. По данным российских СМИ, Сергей был завербован в колонии, где отбывал срок за убийство собственной матери.

В администрации города убитого наемника назвали «творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость».

Глава Серовского городского округа подтвердил информацию о судимости погибшего: «Он отбывал наказание за тяжкое преступление, душегуб». Несмотря на это, Сергей Молодцов был похоронен как герой: его гроб несли военные, на прощании выступали ветераны, говорившие о его мужестве. Судя по материалам дела Молодцова, из-за которого тот оказался в колонии, «рубаха-парень» забил собственную мать до смерти.