Взрывы и отравления в Баку. Виновен и «Азеригаз»… на злобу дня
Наступление зимнего сезона и значительное похолодание ощутимо повысили в столице и регионах потребление природного газа. Что, в свою очередь, в очередной раз внесло в повестку дня вопрос о мерах безопасности при использовании «голубого топлива», неправильное обращение с которым приводит к взрывам, отравлениям угарным газом и другим фатальным последствиям.
В результате взрыва, произошедшего в первые дни нового года на 17-м этаже жилого дома по улице Джавадхана в Бинагадинском районе столицы, погиб один человек, двое получили ранения, а также были серьезно повреждены четыре квартиры. Сразу после взрыва жители покинули свои квартиры, а подача в здание газа, воды и электричества была временно прекращена.
Еще одно трагическое происшествие произошло в Наримановском районе столицы, где четыре человека, проживавших в съемной квартире, скончались от отравления угарным газом
Аналогичная трагедия произошла в ночь с 8 на 9 января в Сиязанском районе, где от отравления угарным газом погибли два офицера полиции - 35-летний Эльмир Аскеров и 36-летний Фаиг Искендеров.
Семь смертных случаев только за одну неделю, вызванных неосторожным обращением с газом, не могут не настораживать.
Что происходит? И кто должен нести ответственность за эти трагедии?
По мнению специалистов, для их предотвращения в квартирах необходимо устанавливать специальные приборы, показывающие уровень угарного газа.
Комментируя это мнение, эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев в беседе с корреспондентом haqqin.az сказал:
«Газовая промышленность, как таковая, изначально содержит в себе достаточно высокий риск, который можно свести к минимуму, предприняв превентивные меры. В первую очередь, газовые приборы, о которых говорят специалисты, должны соответствовать нормам и стандартам, а монтаж этого оборудования производиться официальными предприятиями, имеющими соответствующие сертификаты. И только после этого должен быть выдан технический документ об отсутствии риска при пользовании. Как вы понимаете, такую работу частным лицам доверять нельзя».
По словам Нуралиева, одним из важных вопросов является принцип расчета газового оборудования, учитывающий метраж помещения и соответствие допустимым нормам.
Нусрат Гасымов, бывший начальник отдела ПО «Азеригаз» и эксперт по коммунальным услугам Союза свободных потребителей, сказал haqqin.az, что также очень важно контролировать состав природного газа, который поставляется абонентам.
«Этилмеркаптан (органическое соединение, используемое для природного газа, как одорант – ред.) должен добавляться в состав подаваемого абонентам природного газа таким образом, чтобы утечку можно было сразу определить по запаху. Зимой в каждой тысяче кубометрах природного газа должно содержаться шестнадцать, а летом – восемь граммов этилмеркаптана».
По утверждению эксперта, в случаях утечек или отравлений угарным газом ответственность вместе с абонентном несет ПО «Азеригаз».
«Азеригаз» — это поставщик, и его функция не ограничивается подачей газа населению, - считает Нусрат Гасымов. - Установка столь серьезного источника опасности не может быть оставлена только на усмотрение абонента. Система газоснабжения в жилом помещении должна быть установлена с участием представителей «Азеригаз» и не может использоваться без соответствующей проверки с их стороны».
Однако Илькин Бехбутов, начальник отдела охраны труда, окружающей среды и контроля качества «Азеригаз» слова бывшего коллеги решительно опроверг.
«Азеригаз» является только поставщиком газа, мы занимаемся исключительно его куплей-продажей, - подчеркнул Бехбутов. - У нас два с половиной миллиона абонентов, и наша профессиональная ответственность простирается, так сказать, только до газового счетчика. Входить же в квартиру абонента сотрудники «Азеригаз» не имеют права».