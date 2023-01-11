Инара Рафикгызы, собкор 13:05

Наступление зимнего сезона и значительное похолодание ощутимо повысили в столице и регионах потребление природного газа. Что, в свою очередь, в очередной раз внесло в повестку дня вопрос о мерах безопасности при использовании «голубого топлива», неправильное обращение с которым приводит к взрывам, отравлениям угарным газом и другим фатальным последствиям. В результате взрыва, произошедшего в первые дни нового года на 17-м этаже жилого дома по улице Джавадхана в Бинагадинском районе столицы, погиб один человек, двое получили ранения, а также были серьезно повреждены четыре квартиры. Сразу после взрыва жители покинули свои квартиры, а подача в здание газа, воды и электричества была временно прекращена.

Еще одно трагическое происшествие произошло в Наримановском районе столицы, где четыре человека, проживавших в съемной квартире, скончались от отравления угарным газом Аналогичная трагедия произошла в ночь с 8 на 9 января в Сиязанском районе, где от отравления угарным газом погибли два офицера полиции - 35-летний Эльмир Аскеров и 36-летний Фаиг Искендеров. Семь смертных случаев только за одну неделю, вызванных неосторожным обращением с газом, не могут не настораживать. Что происходит? И кто должен нести ответственность за эти трагедии? По мнению специалистов, для их предотвращения в квартирах необходимо устанавливать специальные приборы, показывающие уровень угарного газа. Комментируя это мнение, эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев в беседе с корреспондентом haqqin.az сказал: «Газовая промышленность, как таковая, изначально содержит в себе достаточно высокий риск, который можно свести к минимуму, предприняв превентивные меры. В первую очередь, газовые приборы, о которых говорят специалисты, должны соответствовать нормам и стандартам, а монтаж этого оборудования производиться официальными предприятиями, имеющими соответствующие сертификаты. И только после этого должен быть выдан технический документ об отсутствии риска при пользовании. Как вы понимаете, такую работу частным лицам доверять нельзя».