Взрывы и отравления в Баку. Виновен и «Азеригаз»… на злобу дня

Инара Рафикгызы, собкор

Наступление зимнего сезона и значительное похолодание ощутимо повысили в столице и регионах потребление природного газа. Что, в свою очередь, в очередной раз внесло в повестку дня вопрос о мерах безопасности при использовании «голубого топлива», неправильное обращение с которым приводит к взрывам, отравлениям угарным газом и другим фатальным последствиям.

В результате взрыва, произошедшего в первые дни нового года на 17-м этаже жилого дома по улице Джавадхана в Бинагадинском районе столицы, погиб один человек, двое получили ранения, а также были серьезно повреждены четыре квартиры. Сразу после взрыва жители покинули свои квартиры, а подача в здание газа, воды и электричества была временно прекращена.

Последствия недавнего взрыва из-за утечки газа в жилом доме Бинагадинского района

Еще одно трагическое происшествие произошло в Наримановском районе столицы, где четыре человека, проживавших в съемной квартире, скончались от отравления угарным газом

Аналогичная трагедия произошла в ночь с 8 на 9 января в Сиязанском районе, где от отравления угарным газом погибли два офицера полиции - 35-летний Эльмир Аскеров и 36-летний Фаиг Искендеров.

Семь смертных случаев только за одну неделю, вызванных неосторожным обращением с газом, не могут не настораживать.

Что происходит? И кто должен нести ответственность за эти трагедии?

По мнению специалистов, для их предотвращения в квартирах необходимо устанавливать специальные приборы, показывающие уровень угарного газа.

Комментируя это мнение, эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев в беседе с корреспондентом haqqin.az сказал:

«Газовая промышленность, как таковая, изначально содержит в себе достаточно высокий риск, который можно свести к минимуму, предприняв превентивные меры. В первую очередь, газовые приборы, о которых говорят специалисты, должны соответствовать нормам и стандартам, а монтаж этого оборудования производиться официальными предприятиями, имеющими соответствующие сертификаты. И только после этого должен быть выдан технический документ об отсутствии риска при пользовании. Как вы понимаете, такую работу частным лицам доверять нельзя».

Виновен ли "Азеригаз"? Виновен! - в один голос утверждают эксперты

По словам Нуралиева, одним из важных вопросов является принцип расчета газового оборудования, учитывающий метраж помещения и соответствие допустимым нормам.

Нусрат Гасымов, бывший начальник отдела ПО «Азеригаз» и эксперт по коммунальным услугам Союза свободных потребителей, сказал haqqin.az, что также очень важно контролировать состав природного газа, который поставляется абонентам.

«Этилмеркаптан (органическое соединение, используемое для природного газа, как одорант – ред.) должен добавляться в состав подаваемого абонентам природного газа таким образом, чтобы утечку можно было сразу определить по запаху. Зимой в каждой тысяче кубометрах природного газа должно содержаться шестнадцать, а летом – восемь граммов этилмеркаптана».

По утверждению эксперта, в случаях утечек или отравлений угарным газом ответственность вместе с абонентном несет ПО «Азеригаз».

«Азеригаз» — это поставщик, и его функция не ограничивается подачей газа населению, - считает Нусрат Гасымов. - Установка столь серьезного источника опасности не может быть оставлена только на усмотрение абонента. Система газоснабжения в жилом помещении должна быть установлена с участием представителей «Азеригаз» и не может использоваться без соответствующей проверки с их стороны».

Однако Илькин Бехбутов, начальник отдела охраны труда, окружающей среды и контроля качества «Азеригаз» слова бывшего коллеги решительно опроверг.

«Азеригаз» является только поставщиком газа, мы занимаемся исключительно его куплей-продажей, - подчеркнул Бехбутов. - У нас два с половиной миллиона абонентов, и наша профессиональная ответственность простирается, так сказать, только до газового счетчика. Входить же в квартиру абонента сотрудники «Азеригаз» не имеют права».