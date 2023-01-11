Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Южном Кавказе
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан 17 января в Москве проведут переговоры, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, «предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем».
Захарова отметила, что темами обсуждения станут ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, а также обстановка в Сирии, Афганистане, на Южном Кавказе и каспийская проблематика.