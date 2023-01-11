Фазилов жестоко расправился с супругой и сел на 18 лет
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу 44-летнего Арзумана Фазилова, обвиняемого в убийстве бывшей супруги.
Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Фазилова к 18 годам лишения свободы.
Убийство было совершено 15 июля прошлого года в поселке Бина Хазарского района Баку. Арзуман Фазилов убил свою бывшую супругу Вусалу Алиеву.
В его отношении было выдвинуто обвинение по статье 120.2.4 УК АР (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!