Динамика цен на сырье и особенно на нефть будет зависеть от темпов открытия китайской экономики после празднования Нового года по Лунному календарю, которое в этом году приходится на конец января, считает главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри, сообщает «Интерфакс».

Стоимость сорта Brent, по его прогнозу, достигнет $110 за баррель к третьему кварталу 2023 года, если Китай и другие азиатские страны полностью снимут карантинные ограничения.

«На что лучше всего делать ставку при открытии экономики? На нефть, - заявил Карри Bloomberg Television. - Что сейчас простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если все это вернуть в строй, мы увидим резкий скачок спроса на нефть».