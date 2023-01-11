Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии, посвященной спортивным итогам года, в том числе наградил спортсменку федерации стрельбы из лука Яйлагуль Рамазанову. За высокие достижения глава государства вручил Яйлагюль Рамазановой ордер на новую квартиру.

Мастер спорта, неоднократная чемпионка Азербайджана, победительница международных турниров Яйлагуль Рамазанова является рекордсменкой страны по стрельбе из лука на дистанции 70 метров. Он также является победительницей чемпионата солидарности исламских стран по стрельбе из лука в Бангладеш. А на чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене Яйлагуль заняла 2-е место в соревновании за лицензию на Европейские игры.

Отметим, что с октября 2022 года главным тренером Федерации является судья республиканского уровня, заслуженный тренер, мастер спорта Натиг Фазилов.