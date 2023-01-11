Российский чиновник заявил, что идет воевать, а сам изнасиловал корейца в Москве

Замглавы Госкомитета по занятости Якутии Савва Михайлов в октябре 2022 года ушел на войну против Украины, но внезапно он нашелся в гостинице в Москве, где оказался в центре секс-скандала, пишут российские СМИ.

26-летний Квон из Южной Кореи рассказал, что решил остановиться в одной из московских гостиниц, но перед этим не поменял доллары на рубли, и его отказались заселять в номер. Тогда к Квону и подошел Михайлов, предложив приютить его в своем номере на одну ночь. Сначала кореец отказался, но в пять утра решил подняться в номер. Но выспаться не удалось: по его словам, почти сразу Савва начал его раздевать и надругался над ним.