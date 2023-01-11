Азербайджанский холдинг приобрел половину роскошного отеля в Бодруме

Половина отеля Oriental Mandarin, самого роскошного в турецком Бодруме, продана азербайджанской группе компаний Pasha Holding. По сообщениям турецких СМИ, договор по приобретению акций был подписан между группой компаний Astaş Holding, которая является владельцем отеля, и Pasha Holding. Сумма сделки не разглашается. Сам отель открыли девять лет назад.

«Думаю, синергия, которая возникнет благодаря этому партнерству, подходящему нашим брендам, проложит путь к более успешному бизнесу и новому сотрудничеству», — сказал на церемонии подписания Ведат Ашчы.

Джалал Гасымов в свою очередь напомнил, что первые инвестиции в Турцию холдинг совершил в банковском секторе. «С 2015 года работаем в финансовом секторе с Pasha Investment Bank в Турции. Кроме того, мы сделали ряд инвестиций в недвижимость и туризм. Турция занимает важное место в долгосрочной инвестиционной стратегии нашей группы компаний. Считаем, что эта страна обладает важным потенциалом во многих других областях, включая туризм. Желаю, чтобы наше партнерство в Mandarin Oriental Hotel стало выгодным для всех сторон», — сказал он.

Турецкие СМИ напоминают, что наряду с Mandarin Oriental Hotel группе компаний Pasha Holding принадлежит и отель Allium Bodrum Resort&Spa, также расположенный в Бодруме.