Азербайджанский холдинг приобрел половину роскошного отеля в Бодруме
Половина отеля Oriental Mandarin, самого роскошного в турецком Бодруме, продана азербайджанской группе компаний Pasha Holding. По сообщениям турецких СМИ, договор по приобретению акций был подписан между группой компаний Astaş Holding, которая является владельцем отеля, и Pasha Holding. Сумма сделки не разглашается. Сам отель открыли девять лет назад.
Документ подписали глава совета директоров Astaş Holding Ведат Ашчы и исполнительный директор Pasha Holding Джалал Гасымов.
«Думаю, синергия, которая возникнет благодаря этому партнерству, подходящему нашим брендам, проложит путь к более успешному бизнесу и новому сотрудничеству», — сказал на церемонии подписания Ведат Ашчы.
Джалал Гасымов в свою очередь напомнил, что первые инвестиции в Турцию холдинг совершил в банковском секторе. «С 2015 года работаем в финансовом секторе с Pasha Investment Bank в Турции. Кроме того, мы сделали ряд инвестиций в недвижимость и туризм. Турция занимает важное место в долгосрочной инвестиционной стратегии нашей группы компаний. Считаем, что эта страна обладает важным потенциалом во многих других областях, включая туризм. Желаю, чтобы наше партнерство в Mandarin Oriental Hotel стало выгодным для всех сторон», — сказал он.
Турецкие СМИ напоминают, что наряду с Mandarin Oriental Hotel группе компаний Pasha Holding принадлежит и отель Allium Bodrum Resort&Spa, также расположенный в Бодруме.
Astaş Holging основан в Германии в 1980 году Ведатом Ашчы как компания - поставщик оборудования для текстильной промышленности. Позже она начала работать в сфере туризма. Одной из крупнейших инвестиций компании в туристический сектор является строительство Mandarin Oriental Hotel в Бодруме и резиденций в комплексе роскошных вилл Mandarin Oriental. Astaş Holging начал этот проект в 2010 году, купив 600 гектаров земли в Бодруме, и уже в 2014 году был сдан в эксплуатацию роскошный гостинично-вилловый комплекс. Сообщается, что проект обошелся компании в 650 миллионов долларов, но текущая рыночная стоимость отеля оценивается намного выше.
Отмечается, что переговоры между Astaş Holding и Pasha Holding о покупке половины акций отеля начались в прошлом году.