Захарова: Отмена учений ОДКБ в Армении создает трудности

В вопросе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения руководствуется приоритетными задачами своих Вооруженных сил.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отказ Еревана принимать учения организации в 2023 году.

«В прошлом году Минобороны Армении также не выделило контингент для участия в учениях в Казахстане», - напомнила Захарова.

«Это вынуждает союзников по организации перекраивать согласованные планы и создает трудности. Но работа в рамках ОДКБ продолжается, вопрос будет решен», - заверила она.