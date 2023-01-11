Захарова: Отмена учений ОДКБ в Армении создает трудности
В вопросе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения руководствуется приоритетными задачами своих Вооруженных сил.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отказ Еревана принимать учения организации в 2023 году.
«В прошлом году Минобороны Армении также не выделило контингент для участия в учениях в Казахстане», - напомнила Захарова.
«Это вынуждает союзников по организации перекраивать согласованные планы и создает трудности. Но работа в рамках ОДКБ продолжается, вопрос будет решен», - заверила она.
10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване считают нецелесообразным проведение на территории Армении учений ОДКБ в этом году.
«Министр обороны Армении (Сурен Папикян) уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в данной ситуации мы считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ (на территории Армении), и они не состоятся в этом году», - сказал Пашинян.