Грузинский суд вынес приговор линчевателям азербайджанки
Тбилисский городской суд спустя почти девять лет приговорил к тюремному заключению четырех человек, которые организовали «народный суд за неподобающее поведение» над жительницей села на востоке Грузии - женщина не выдержала издевательств сельчан и покончила с собой.
Каждый из обвиняемых получил по пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Дело еще одного обвиняемого будет рассматривать суд присяжных.
Речь идет о событиях 2014 года: в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета мать двоих детей Ханум Джейранову подвергли публичному наказанию родственники мужа, обвиняя в измене.
Джейранову заставили босой пройти через все село, прилюдно издеваясь и забрасывая камнями.
Местные власти и полиция никак не отреагировали на «народный суд», убежища женщине от государства предоставлено не было, и она совершила самоубийство - через два дня Джейранову нашли мертвой. У нее остались двое маленьких детей.
Муж женщины Аджи Гасанов ранил одного из организаторов «суда линча» из огнестрельного оружия, он сам сдался полиции и был приговорен к семи годам лишения свободы, но затем помилован четвертым президентом Георгием Маргвелашвили.
В течение многих лет гражданский сектор требовал полного расследования дела Ханум Джейрановой и ареста виновных.
Организация по защите прав женщин «Сапари» несколько лет добивалась от МВД Грузии следствия по статье об унижающем или нечеловеческом обращении.
В итоге в дело вмешался Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин и только спустя восемь лет фигурантам было предъявлено обвинение.
«Государство даже не попыталось противостоять тем стереотипам и нормам культуры, которые спровоцировали случившееся. В своих показаниях, которые приложены к делу, представитель местных властей села Ламбало Махмуд Алиев говорит, что Ханум Джейранова, совершив самоубийство, искупила свою вину», - рассказывает Байя Патарая, исполнительный директор «Сапари».
В октябре прошлого года Тбилисский городской суд обязал государство выплатить компенсацию в 100 тысяч лари детям женщины.
Юристы «Сапари» требовали выплаты по 100 тысяч лари для детей Джейрановой, однако суд счел, что по 50 тысяч на каждого ребенка будет достаточно.