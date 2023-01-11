Грузинский суд вынес приговор линчевателям азербайджанки

Тбилисский городской суд спустя почти девять лет приговорил к тюремному заключению четырех человек, которые организовали «народный суд за неподобающее поведение» над жительницей села на востоке Грузии - женщина не выдержала издевательств сельчан и покончила с собой.

Каждый из обвиняемых получил по пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Дело еще одного обвиняемого будет рассматривать суд присяжных.

Речь идет о событиях 2014 года: в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета мать двоих детей Ханум Джейранову подвергли публичному наказанию родственники мужа, обвиняя в измене.

Джейранову заставили босой пройти через все село, прилюдно издеваясь и забрасывая камнями.

Местные власти и полиция никак не отреагировали на «народный суд», убежища женщине от государства предоставлено не было, и она совершила самоубийство - через два дня Джейранову нашли мертвой. У нее остались двое маленьких детей.