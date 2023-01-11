Экс-посол не доверяет слухам о здоровье Путина

Салливан рассказал, что во время его личных встреч с российским президентом в 2021 году никаких проблем со здоровьем у того не было заметно. «Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно», — сказал Салливан, его цитируют российские СМИ.

В 2022 году, по словам Салливана, у него не было возможности увидеть Путина вблизи. Однако все изменения во внешности президента РФ он относит к последствиям стресса, а не к проблемам со здоровьем. «Черт, даже мой внешний вид изменился из-за стресса в Москве. Я считаю, что он находится в состоянии сильного стресса, что неудивительно. У меня нет оснований полагать, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем», — пояснил экс-посол.

Салливан заметил, что американские разведывательные службы не раз ошибались в диагнозах о здоровье мировых лидеров. «Я был связан с администрацией Буша в августе 2006 года, когда разведывательное сообщество считало, что Фиделю Кастро осталось жить три месяца. Аналогичная ошибка была с аятоллой Хомейни в Иране», — сказал он.