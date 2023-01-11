Азербайджанские СМИ освободят от налогов
Подготовлен законопроект, предусматривающий освобождение от налогов медиа-субъектов (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) сроком на 3 года.
Об этом на отчетной конференции по итогам 2022 года заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.
Он отметил, что согласно законопроекту, медиа-субъекты будут освобождены от налогов на доход, на прибыль, полученных от их деятельности, от рекламы, а также от соответствующей помощи.
Кроме того, произведенные ими медиа-продукты будут освобождены от налога на добавленную стоимость.
Ахмед Исмаилов отметил, что законопроект полностью согласован с органами и находится на рассмотрении в правительстве.