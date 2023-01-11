Раиси предложил Путину помощь

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Исламская Республика готова сыграть «позитивную роль» в прекращении войны в Украине.

Раиси выступил с этим предложением во время телефонного разговора с главой российского государства в среду.

Иран, заявил Раиси, «готов играть активную и конструктивную роль в прекращении военных действий и установлении мира в бывшей Советской Республике».

Он также добавил, что «региональные проблемы, в том числе те, которые относятся к Кавказскому региону и Сирии, могут быть решены только путем сотрудничества и координации».