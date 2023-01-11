В Соледаре продолжаются самые жестокие и тяжелые бои

Самые тяжелые бои в настоящее время идут в районе города Соледар Донецкой области на Бахмутском направлении, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Жестокие и самые тяжелые бои сегодня идут в районе Соледара Бахмутского направления. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери», - сказала Маляр.

Она подчеркнула, что подступы к городу усеяны телами убитых россиян, однако противник продолжает продвигаться прямо по телам погибших бойцов.

«Наши защитники проявляют максимальную стойкость и героизм», - добавила замглавы ведомства.