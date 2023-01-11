Киев заявил о сохранении угрозы наступления России с территории Беларуси
Потенциальная угроза наступления вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение года.
Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.
«На протяжении текущего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. Сейчас мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории Республики Беларусь не наблюдается», - сказал он.
Громов отметил, что противник активизировал железнодорожные перевозки вдоль государственной границы Украины. Так, продолжается перемещение в Беларусь на восстановление боеспособности подразделений российской армии, также продолжается перемещение из Беларуси подразделений ВС РФ, которые с октября 2022 года проходили боевое слаживание на полигонах.