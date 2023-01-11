Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций против России и Беларуси

Евросоюз ускорил работу над десятым пакетом санкций против России и намерен принять его до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Это подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош.

«Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом», - сказал он.