Отдел информации 14:25

В Армении участились случаи применения насилия в отношении журналистов, активность оппозиции жестоко подавляется, а в тюрьмах и следственных изоляторах жестоко обращаются с заключенными. Виновные в применении пыток остаются безнаказанными. Такая информация была обнародована в опубликованном накануне отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (базируется в Нью-Йорке) за 2022 год. Организация заявляет, что неспособность достичь мира с Азербайджаном стала одной из главных причин политической напряженности и роста нестабильности в Армении на протяжении всего 2022 года. «Оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в грубых политических просчетах и провела акции протеста с требованием его отставки», — сообщается в отчете.

В течение многих лет Human Rights Watch предупреждала о случаях насилия и плохого обращения с заключенными в Армении. В текущем отчете организация подчеркивает, что проблема до сих пор не решена. При этом виновные в превышении должностных полномочий чаще всего остаются безнаказанными: «Возбужденные дела, главным образом, прекращаются ввиду отсутствия состава преступления или трудностей с установлением личности подозреваемого». Авторы доклада отмечают, что спустя семь лет после введения в Армении уголовной ответственности за пытки суд вынес всего одно решение такого рода, приговорив бывшего сотрудника тюрьмы к семи с половиной годам лишения свободы. Human Rights Watch также подвергла критике представителей правоохранительных органов Армении за препятствование проведению мирных митингов в прошлом году. Правозащитники особо выделили случаи несоразмерного применения силы полицией во время акций протеста, организованных оппозицией в мае и июне прошлого года.