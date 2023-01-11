Насилие, пытки, преследование... международное сообщество о ситуации в Армении
В Армении участились случаи применения насилия в отношении журналистов, активность оппозиции жестоко подавляется, а в тюрьмах и следственных изоляторах жестоко обращаются с заключенными. Виновные в применении пыток остаются безнаказанными. Такая информация была обнародована в опубликованном накануне отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (базируется в Нью-Йорке) за 2022 год.
Организация заявляет, что неспособность достичь мира с Азербайджаном стала одной из главных причин политической напряженности и роста нестабильности в Армении на протяжении всего 2022 года. «Оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в грубых политических просчетах и провела акции протеста с требованием его отставки», — сообщается в отчете.
В течение многих лет Human Rights Watch предупреждала о случаях насилия и плохого обращения с заключенными в Армении. В текущем отчете организация подчеркивает, что проблема до сих пор не решена. При этом виновные в превышении должностных полномочий чаще всего остаются безнаказанными: «Возбужденные дела, главным образом, прекращаются ввиду отсутствия состава преступления или трудностей с установлением личности подозреваемого».
Авторы доклада отмечают, что спустя семь лет после введения в Армении уголовной ответственности за пытки суд вынес всего одно решение такого рода, приговорив бывшего сотрудника тюрьмы к семи с половиной годам лишения свободы.
Human Rights Watch также подвергла критике представителей правоохранительных органов Армении за препятствование проведению мирных митингов в прошлом году. Правозащитники особо выделили случаи несоразмерного применения силы полицией во время акций протеста, организованных оппозицией в мае и июне прошлого года.
Стало известно и о том, что в Армении в отношении журналистов применялось насилие, более того, по данным Human Rights Watch, эти случаи участились, о чем свидетельствуют отчеты армянских и международных правозащитных организаций. В этих отчетах подробно задокументировано, что в прошлом году 13 журналистов подверглись насилию со стороны как государственных чиновников, так и частных лиц. Большинство инцидентов произошло во время акций протеста.
После продолжительной критики местных и международных экспертов, в том числе HRW, в прошлом году правительство Армении решило отказаться от уголовной ответственности за тяжкие оскорбления. Авторитетная правозащитная организация назвала это решение правительства «позитивным».
В то же время авторы доклада отмечают, что в Армении продолжаются проблемы, связанные с семейным насилием, дискриминацией лиц с инвалидностью, не прекращаются насилие и дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.