Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора продолжают реализацию совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Так, был выявлен факт строительства нежилого объекта на Гянджинском шоссе в Мингячевире без соответствующих разрешительных документов, а также с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, предпринятых Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора, незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был взят под контроль.