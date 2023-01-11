Украина попросила ЕС не вводить санкции против Беларуси

Европейский Союз не ввел санкции против Беларуси из-за запроса Украины, сообщает в своем твиттере корреспондент «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

«Одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск», - написал журналист.

Напомним, что новый десятый пакет санкций против России в Европейском Союзе хотят одобрить до саммита Украина-ЕС, запланированный на начало февраля.