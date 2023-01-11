Кремль о войне в Украине

Все ранее поставленные цели «специальной военной операции» остаются в силе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это, помимо целей «денацификации» и «демилитаризации», «освобождения» «ДНР» и «ЛНР» в границах 2014 года, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Конечно, да. Разумеется. Это субъекты Федерации, они должны быть освобождены», - сказал Песков.