Москва обвиняет Париж

Россия расценивает планы властей Франции о поставках тяжелой бронетехники в Украину как необдуманный и безответственный шаг, способствующий дальнейшей эскалации.

«Мы квалифицируем это как необдуманные и безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине - это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и, как следствие, новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов, по которым уже работает французское оружие», - сказала она.

По словам Захаровой, «проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта, необходимости сохранить диалог с Россией и серьезном отношении к требованиям Москвы по гарантиям безопасности».