Варданян: Миротворцы должны остаться на десятки лет

Миротворцы (российские миротворцы, временно дислоцированные на территориях Азербайджана) должны тут остаться, и остаться на десятки лет, заявил так называемый «госминистр» сепаратистов Карабаха Рубен Варданян.

«Я предлагаю прийти... и посмотреть, какую большую роль играют российские миротворцы здесь... Мы бы хотели, и есть такая возможность, чтобы их мандат был четче, более долгосрочным, число миротворцев должно увеличиться... Мы тесно сотрудничаем, чтобы найти формулу выхода из ситуации. Это единственный путь», - сказал Варданян.