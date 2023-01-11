Москва не понимает, чего хочет Ереван

В подходах армянской стороны много неясного.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Много неясного не в позиции России, а в подходах армянской стороны. Когда там состоится прояснение этих подходов, то более четкой станет и общая картина», - сказала она.

Захарова отметила, что «Москва видит разночтения в позиции Еревана по достаточно серьезным темам, важным и для региональной безопасности».

«Россия пытается прояснить, какого мнения придерживаются официальные представители Армении, в том числе по двусторонним каналам», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что «Москва, как посредник, делает все для нормализации отношений между Ереваном и Баку».