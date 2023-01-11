Москва не понимает, чего хочет Ереван
В подходах армянской стороны много неясного.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Много неясного не в позиции России, а в подходах армянской стороны. Когда там состоится прояснение этих подходов, то более четкой станет и общая картина», - сказала она.
Захарова отметила, что «Москва видит разночтения в позиции Еревана по достаточно серьезным темам, важным и для региональной безопасности».
«Россия пытается прояснить, какого мнения придерживаются официальные представители Армении, в том числе по двусторонним каналам», - сказала официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что «Москва, как посредник, делает все для нормализации отношений между Ереваном и Баку».