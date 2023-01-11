Как защитить себя от травм зимой: советы травматолога

В первую очередь врач отметил, что в холодную снежную погоду могут возникнуть такие проблемы, как нарушение кровообращения и обморожение. Эти проблемы чаще возникают у пациентов с нарушениями периферического кровообращения, ревматологическими и диабетическими заболеваниями, а также у лиц пожилого возраста. Они могут вызвать функциональные (обратимые) нарушения в конечностях (руках, ногах). Холодная и влажная погода может вызвать у больных заметное усиление мышечной боли, а также боли и отеки в суставах. В связи с этим людям, входящим в группу риска, рекомендуется быть осторожными, продолжать лечение, связанное с сопутствующими заболеваниями, одеваться соответственно погоде, меньше находиться на холоде.

Травматолог-ортопед напоминает, что в снежную и ветреную погоду вероятность получения травм в разы повышается: «В результате падения могут возникнуть различные по тяжести повреждения опорно-двигательного аппарата и черепно-мозговые травмы... Самые частые травмы при падении на лед у детей являются переломы лучевой кости в районе запястья. При этих переломах наблюдается деформация, резкая боль и припухлость травмированного участка. После клинико-рентгенологического обследования врач травматолог-ортопед проводит адекватное консервативное лечение. Консервативный метод был и остается ведущим принципом лечения переломов костей у детей. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Переломы в результате падений у людей среднего возраста бывают редко, но они возможны. В частности, чаще встречаются спиральные переломы бедренной кости и костей стопы».

«Спиральные переломы с незначительным смещением обычно хорошо поддаются консервативному лечению. Однако при травматическом повреждении с нарушением целостности кости и нормальным расположением ее фрагментов, а также при распространении перелома на суставную поверхность в большинстве случаев проводится лечение путем хирургического вмешательства. При падении существует вероятность получения ушиба или травмы копчика, который является нижним отделом позвоночника. При переломе копчика в большинстве случаев проводится консервативное лечение. Однако при наличии признаков смещения может потребоваться хирургическое вмешательство.

Поскольку у лиц пожилого возраста постепенно снижается плотность костной ткани и уменьшается объем мышечной массы, то могут возникнуть оскольчатые переломы длинных или трубчатых костей (бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости; плечевая, локтевая и лучевая кость). Чаще всего встречаются переломы в верхней трети бедренной кости и переломы шейки бедренной кости. В связи с высокой степенью деформации и медленным срастанием переломов в этой области в большинстве случаев применяется хирургический метод лечения», - указал врач.

Любителям зимних видов спорта врач рекомендует во избежание травматизма пройти соответствующий тренинг, использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы) и компрессионную одежду (может защитить мышцы от холода и перенапряжения), а также заниматься спортом на специальных площадках. Принятие необходимых профилактических мер способствует снижению травматизма. Правильное и своевременное проведение реабилитации позволяет избежать осложнений после травм.

В морозную и ветреную погоду людям из группы риска следует по мере возможности меньше выходить на улицу, пользоваться тростью с резиновым наконечником, а также подбирать верхнюю одежду по погоде, советует врач. Помимо этого, необходимо, чтобы обувь была удобной, теплой, защищала стопу и имела не скользкую подошву. Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким обледенелым поверхностям, стараться не носить тяжелые сумки.

Отвечая на вопрос, в каком случае необходимо обратиться к врачу, ортопед указывает, что при высокоэнергетических травмах возможны повреждения головного и спинного мозга, поэтому следует незамедлительно вызывать скорую помощь. В таких случаях транспортировка больного без применения специальных носилок с фиксирующими ремнями может привести к вторичным травмам. Пациентов, у которых при низкоэнергетических травмах нет сенсорных или двигательных нарушений, однако боли не уменьшаются, после иммобилизации (лечебный метод создания условий для неподвижности поврежденной части тела) рекомендуется доставить в ближайшую больницу. В то же время, пациентов, которые не могут ходить самостоятельно и испытывают сильную боль, следует доставить в больницу, вызвав скорую помощь.