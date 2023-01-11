Военное сотрудничество Баку и Рима на новом этапе развития фото; видео
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Гасанов проинформировал делегацию о военно-политической ситуации, сложившейся в регионе после Отечественной войны.
Он подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области военного образования, а также в рамках НАТО продолжается стремительными темпами, и эти отношения высоко ценятся.
Глава Минобороны отметил, что нынешний визит положил начало нового этапа развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.
В свою очередь, Крозетто отметил важность расширения двустороннего военного сотрудничества.
Была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства.
На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В заключение главы Минобороны подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.