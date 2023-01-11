Экс-главы Госдепа и Пентагона: Путину нельзя давать передышку

Ссылаясь на личное знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным, авторы письма утверждают, что российский главнокомандующий намеренно пытается затянуть войну в Украине, чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку, оказываемую Киеву со стороны США и стран Евросоюза. А значит, любые отсрочки и промедления в оказании помощи украинскому народу оказываются на руку Москве, заявляют Райс и Гейтс.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс призывают власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно. Об этом говорится в их письме, которое опубликовала газета The Washington Post.

"Безусловно, пока война продолжается, экономика России будет переживать спад, а российский народ - многочисленные лишения, - пишут авторы обращения. - Но россиянам случалось переживать и куда худшие времена".

В системе координат Владимира Путина поражение российских войск в Украине невозможно и недопустимо, продолжают Райс и Гейтс, и поэтому он готов ждать, чтобы выиграть время.

Объявив об аннексии четырех украинских регионов, Москва сделает, чтобы как минимум удержать захваченные позиции и в какой-то момент возобновить наступление - как это уже случилось раньше, напоминают авторы.

В то же время, продолжают авторы, хотя Украина и оказала российскому вторжению героический отпор, а вооруженные силы страны проявили себя просто блестяще, украинская экономика находится в упадке, миллионы людей вынуждены бежать из страны, ее инфраструктура разрушена, значительная часть украинских залежей полезных ископаемых, промышленных мощностей и плодородных земель находятся под контролем России.

"В настоящий момент военный потенциал и экономика Украины находятся в полной зависимости от помощи со стороны Запада - в первую очередь, от Соединенных Штатов, - напоминают авторы. - Но военный конфликт зашел в тупик, и на киевские власти усиливается давление с тем, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры и добиться установления перемирия.

"В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит России сильную позицию для возобновления вторжения, когда она будет готова. Это неприемлемо", - уверены Райс и Гейтс.

По их мнению, единственный способ избежать подобного сценария, это решительным образом нарастить военные поставки Украине и ее оборонительные способности, достаточные для того, чтобы не допустить нового российского наступления и позволить Украине отбросить российские войска на юге и востоке.

Райс и Гейтс с одобрением пишут о согласии администрации США наконец предоставить Украине боевые машины "Брэдли", хотя и называют это решение запоздалым. Украина также нуждается в более широких возможностях для наблюдения и разведки. Все вышеперечисленное должно быть предоставлено ей в течение недель, а не растягиваться на месяцы, резюмируют авторы.