Синоптики о погоде на завтра

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 января.

Атмосферное давление будет выше нормы – снизится с 781 до 777 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны мокрый снег, снег. Временами туман.

Восточный ветер в основном в горных и предгорных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - от 2-7 градусов тепла, в горах 15-20, днем - 3-8 градусов мороза.

На дорогах горных и предгорных районов будет гололед.