В Азербайджане находят мины времен I Карабахской войны

В ходе операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаруживаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен Первой Карабахской войны.

Об этом говорится в сообщении Агентства Азербайджана по разминированию.

В период с 1 по 7 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 7 противотанковых мин, а также 203 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория в 195 га.