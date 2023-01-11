Шпионивший на армян не признает своей вины

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу 30-летнего жителя Габалинского района Гаджи Пашаева, обвиняемого в госизмене, распространении ненависти и вражды на национальной почве в Азербайджане по заданию спецслужб Армении.

Как сообщает haqqin.az, на заседании государственный обвинитель огласил обвинительный акт. Согласно обвинению, в октябре 2016 года Гаджи Пашаев через Азера Шохратовича Каимова был привлечен к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении. По заданию Каимова Пашаев публиковал в Facebook различные посты, рассчитанные на разжигание межнациональной, этнической розни, ненависти.

Обвиняемый не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям. Судебный процесс продолжится до 2 февраля.

Г.Пашаев обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 281 (публичные призывы против государства) и 283 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.