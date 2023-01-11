За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 66 человек, четверо скончались.

В Азербайджане за последние сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В целом на сегодняшний день в стране выявлено 827 тыс. 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 тыс. 528 человек вылечились, 10 тыс. 037 - скончались.

Число активных больных составляет 570.

За последние сутки проведено 2 тыс. 024 теста на коронавирус против 2 тыс. 112 накануне.

В целом за прошедший период в стране проведен 7 млн 451 тыс. 931 тест на COVID-19.