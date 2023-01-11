Томас де Ваал: доверие к России очень низкое и в Азербайджане, и в Армении

«В этом смысле он (Пашинян - ред.) большие надежды возлагает на Францию, на европейские страны, на США. Но, конечно, в реальности ситуация иная. Россия - единственная страна, которая обеспечивает безопасность Армении», - считает де Ваал.

По словам британского эксперта, «есть мнение, что никакой мир в краткосрочной перспективе между Азербайджаном и Арменией невозможен. Все думают, что до завершения миссии РМК в 2025 году мир не будет достигнут. Поэтому, чтобы избежать нового конфликта, надо продолжать миротворческую миссию в Карабахе. Но никто не доволен Россией, тем более после войны в Украине. Доверие к России очень низкое и в Азербайджане, и в Армении. Чуть выше, возможно, в самом Карабахе, но полагаю, что даже после событий последнего месяца (экоактивисты) уровень доверия в Карабахе (к русским) тоже снижается».