Генштаб ВСУ: Россия может попытаться оккупировать Запорожье
Если российским войскам удастся полностью взять под контроль Донецкую область Украины, их следующим шагом станет попытка оккупации Запорожья.
Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Алексей Громов.
По его словам, в Киеве ожидают, что в ближайшее время российская армия активизирует попытки захвата тех немногочисленных населенных пунктов Донбасса, что еще остаются под контролем ВСУ, после чего, в случае успеха, бои пойдут уже за левобережную часть Запорожской области.
В настоящий момент, подтвердил Громов, самые ожесточенные бои идут в районе Бахмута и Соледара, где российские войска пытаются окружить группировку ВСУ при поддержке артиллерии и авиации. Только на этой неделе на этом участке фронта, по его словам, произошло более 350 боевых столкновений.
«В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и Сил обороны в целом, на снижение поддержки странами, не безразличными к кровавым амбициям Кремля», - сказал он.
Громов также упомянул о заявленных в Кремле планах довести численность российской армии до 1,5 млн человек, сформировав из них не менее 20 новых дивизий. По его словам, россияне намерены подготовиться к длительному противостоянию в Украине и возвращению к масштабным боевым действиям.